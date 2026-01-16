Valentino Rossi contro il padre | È incapace d’intendere e di volere ha regalato 200mila euro alla compagna

Il confronto tra Valentino Rossi e suo padre in tribunale ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, soprattutto considerando la notorietà del campione di motociclismo. La disputa riguarda questioni finanziarie e personali, evidenziando come anche figure pubbliche possano affrontare controversie familiari di grande rilievo. In questo contesto, l’attenzione si concentra su accuse e accuse reciproche, riflettendo le complessità delle relazioni familiari anche tra personaggi di alto profilo.

Figlio contro padre in tribunale fa sempre notizia, quando il caso riguarda un personaggio famoso come il campione di motociclismo Valentino Rossi, la questione assume una rilevanza nazionale. Come riporta il Resto del Carlino, il 46enne re del motociclismo e 71enne anche lui campione negli anni Ottanta, sono in rotta da tempo, tanto che Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace. Dal sodalizio inscindibile tra padre e figlio alla lite in tribunale. Nel 2024 Valentino ha ottenuto di diventare l’amministratore di sostegno di Graziano, che una perizia medica di parte considerava fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso anche se poteva continuare a guidare l’auto e persino partecipare alle gare di rally. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

