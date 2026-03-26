Strage Altavilla partecipò alle torture su madre e fratelli | assolta perché temporaneamente incapace

In un caso giudiziario riguardante una strage avvenuta ad Altavilla, una donna è stata assolta in secondo grado dall'accusa di aver partecipato alle torture e agli omicidi di madre e fratelli. La decisione è stata presa perché la donna è stata valutata temporaneamente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. La vicenda riguarda la primogenita di una famiglia coinvolta in un episodio di violenza.