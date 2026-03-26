Strage Altavilla partecipò alle torture su madre e fratelli | assolta perché temporaneamente incapace
In un caso giudiziario riguardante una strage avvenuta ad Altavilla, una donna è stata assolta in secondo grado dall'accusa di aver partecipato alle torture e agli omicidi di madre e fratelli. La decisione è stata presa perché la donna è stata valutata temporaneamente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. La vicenda riguarda la primogenita di una famiglia coinvolta in un episodio di violenza.
La primogenita di Giovanni Barreca è stata assolta in appello per gli omicidi della madre e dei fratellini. La Corte d'Appello di Palermo ribaltata la condanna di primo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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