Danni per il maltempo | albero si abbatte sulle auto in sosta

La pioggia battente e il vento forte hanno causato il crollo di un albero che si è abbattuto su alcune auto in sosta. Le auto sono state danneggiate e alcune persone sono rimaste sotto shock. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono già evidenti. La città si prepara a continuare a fare i conti con il maltempo.

L'incidente in via Modigliani ad Aversa. Tromba d'aria spaventa i residenti in diversi comuni La violenta pioggia, accompagnata da forti raffiche di vento, ha causato i primi disagi e danni sul territorio. Ad Aversa, in via Modigliani, un albero di grosse dimensioni si è improvvisamente abbattuto sulle auto in sosta, provocando danni ai veicoli. Fortunatamente, al momento dell'incidente nessuna persona si trovava all'interno delle automobili né nelle immediate vicinanze, evitando così conseguenze ben più gravi. Non si registrano feriti. A destare preoccupazione è stata anche una piccola tromba d'aria che ha attraversato diversi comuni della provincia, tra cui Caserta, San Nicola la Strada e Santa Maria Capua Vetere.

