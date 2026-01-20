Ztl attivi i nuovi varchi In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita

Da ieri sono entrati in funzione i nuovi varchi elettronici della ZTL nel centro storico, segnando l’avvio ufficiale del sistema di telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita. Dopo il periodo di pre esercizio e monitoraggio, questi dispositivi consentono una gestione più efficace del traffico e della tutela dell’area. La novità mira a migliorare la fluidità e la sicurezza della zona, rispettando le normative vigenti sulla circolazione.

Ecco i nuovi varchi della Ztl. Da ieri sono scattati in funzione, dopo la fase di pre esercizio e monitoraggio, i nuovi varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico. E dunque ora, per gli eventuali trasgressori scattano le relative sanzioni per gli accessi e le uscite non autorizzate che durante il periodo di prova non erano ancora operative. L’attivazione rientra nel più ampio piano di ammodernamento e potenziamento del sistema di controllo della ZTL, finalizzato a tutelare la vivibilità del centro storico, migliorare la gestione dei flussi di traffico e garantire un’applicazione più efficace e trasparente delle regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ztl, attivi i nuovi varchi. In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita Ztl a Lucca, da oggi 19 gennaio sono attivi i nuovi varchi elettroniciDa oggi, 19 gennaio 2026, entrano in funzione i nuovi varchi elettronici della ZTL nel centro storico di Lucca. Leggi anche: Lucca e i varchi della ztl: entrano in funzione telecamere anche in uscita Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ztl, attivi i nuovi varchi. In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita - Per i trasgressori scattano sanzioni per accessi e uscite non autorizzate. lanazione.it

ZTL, da oggi 19 gennaio sono attivi i nuovi varchi elettronici Il Comune di Lucca informa che da oggi, lunedì 19 gennaio, come già annunciato, entrano ufficialmente in funzione dopo la fase di pre esercizio e monitoraggio i nuovi varchi elettronici della Zona a - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.