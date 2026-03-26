Secondo fonti statunitensi, l’Iran avrebbe iniziato a posizionare mine sull’isola di Kharg, presumibilmente in previsione di un’eventuale invasione. Contestualmente, media israeliani riferiscono che l’IDF avrebbe condotto un attacco su vasta scala contro infrastrutture nel territorio di Teheran. Le notizie si susseguono senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Non un conflitto infinito. L’auspicio è porre fine alla guerra rapidamente, nelle prossime settimane. E’ quello che Donald Trump avrebbe detto ai collaboratori, secondo il Wall Street Journal, a quasi un mese dall’avvio, il 28 febbraio, delle operazioni militari di Usa e Israele contro l’Iran. In privato, scrive il giornale, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai consiglieri di ritenere il conflitto sia nelle fasi conclusive, sollecitando il rispetto dei tempi delineati pubblicamente, quattro, sei settimane. Resterebbe questo l’obiettivo dal punto di vista della durata complessiva delle operazioni, anche in vista – è il collegamento delle fonti del giornale – dell’atteso summit con il leader cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cnn: “L’Iran si prepara all’invasione e piazza mine sull’isola di Kharg”. Media israeliani: “Idf ha attaccato su larga scala le infrastrutture di Teheran”

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