È una Fermana a trazione spagnola Guti e Carmona riportano il sorriso

La Fermana ha battuto 2-0 la Sangiu­stede, consolidando la vittoria con i gol di Guti e Carmona. La formazione locale ha schierato un 4-3-1-2, con Blasizza tra i pali e una linea difensiva composta da Scanagatta, Kieling, Rodriguez e Siculi. A centrocampo sono scesi Barrasso, Marin e Lischi, mentre in attacco sono stati impiegati Guti e Carmona. Durante la partita sono entrati in campo Barellini, Morelli, Frinconi, Petronelli e Pulpito.

FERMANA 2 SANGIUSTESE 0 FERMANA (4-3-1-2): Blasizza; Scanagatta, Kieling (20'st Barellini), Rodriguez, Siculi; Barrasso (41'st Morelli), Marin, Lischi (34'st Frinconi); Guti (34'st Petronelli); Carmona, Fofi (45'st Pulpito). All: Gentilini. SANGIUSTESE (3-5-2): Rossi; Lanza, Iommi (19'st Masi), Ferrer; Cresci (28'st Corradini), Crescenzi, Raparo (9'st Perpepaj), Ruggeri (28'st Lattanzi), Pasqualini; Grassi, Ausili (40'st Di Giminiani). All: Sansovini. Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno. Reti: 21' Guti, 40'pt Carmona. Note: ammoniti nessuno; angoli 2-4; recupero 1'+4'; spettatori 800 circa. Torna a sorridere la Fermana che supera con due reti nel primo tempo una Sangiustese partita bene, ma molle nei momenti chiave della prima frazione risultata decisiva.