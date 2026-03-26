Al Teatro Regio di Capitanata è in programma la rappresentazione della commedia 'Na sogre nd’a case, a tutte vanne mette u nase' nella stagione teatrale 2025-2026. La compagnia Alter Ego di Lucera, affiliata alla FITA e con Carlo Bonfitto come delegato regionale per la provincia di Foggia, salirà sul palco per mettere in scena questo spettacolo. La data e l’orario dell’evento non sono ancora stati comunicati.

Sul palco del Teatro Regio di Capitanata arriva la Compagnia Alter Ego di Lucera (che fa parte del circuito FITA-Federazione Italiana del Teatro e delle Arti di cui Carlo Bonfitto è il delegato regionale per la provincia di Foggia) con ‘Na sogre nd’a case, a tutte vanne mette u nase’, commedia in tre atti in dialetto tratta da ‘Metti, una suocera in casa’ di Roberto Franco, adattata da Lello Di Gioia che ne ha curato anche la regia. L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle 21. In scena Gabriella Aufiero, Roberto Vicario, Rosanna Pastorino, Giuseppe Forte, Vanessa Salinno, Tiziano Pilla, Antonio Venditto. Le scenografie sono di Maria Grazia De Rosa, il service audio-luci è a cura di Luigi Dell’Anno, le fotografie di scena sono di Alessandro Forcelli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025-2026: in scena la commedia ‘Na sogre nd’a case, a tutte vanne mette u nase’

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