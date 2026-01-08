Teatro Regio di Capitanata stagione 2025 2026 | in scena la commedia brillante ‘Chi ha ammurtàt la Lùcje’
Il Teatro Regio di Capitanata annuncia la ripresa della stagione 2025/2026 con lo spettacolo ‘Chi ha ammurtàt la Lùcje’. Sabato 10 gennaio alle 21, sul palcoscenico di via Guglielmi, la compagnia ‘Là att r ‘zi acciupreut’ presenta questa commedia brillante in due atti, tratta da ‘Un giallo tutto da ridere’. Un appuntamento che promette di intrattenere il pubblico con un sorriso, in un contesto culturale di qualità
Riprende la stagione 20252026 del Teatro Regio di Capitanata. Sul palco del teatro di via Guglielmi sabato 10 gennaio alle 21 andrà in scena la Compagnia teatrale ‘Là att r ‘zi acciupreut’ con ‘Chi ha ammurtàt la Lùcje’, commedia brillante in due atti tratta da ‘Un giallo tutto da ridere’ di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
