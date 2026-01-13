Teatro Regio di Capitanata stagione 2025 2026 | in scena ' Dino e la Perla'

Il Teatro Regio di Capitanata presenta la stagione 2025/2026 con l’opera ‘Dino e la Perla’. Domenica 18 alle 21, la APS ‘Anna Magnani’ propone la commedia brillante scritta e interpretata da Margherita Caravello, diretta da Emanuela Caruso, con Riccardo Pieretti nel ruolo di Dino. Un appuntamento che arricchisce il cartellone teatrale locale, offrendo un'occasione di intrattenimento e cultura per il pubblico della zona.

Domenica 18 alle 21 torna al Teatro Regio la APS 'Anna Magnani' con la commedia brillante 'Dino e la Perla' scritta e interpretata da Margherita Caravello, diretta da Emanuela Caruso, con Riccardo Pieretti nel ruolo di Dino.Lo spettacolo si muove su due piani scenici: la realtà concreta fatta di.

