All' Epifania spazio al teatro per bambini con il nuovo adattamento di Cenerentola
Il 6 gennaio alle ore 16 al teatro Mentore di Santa Sofia si svolgerà una rappresentazione dedicata ai bambini, con il nuovo adattamento della fiaba di Cenerentola. L’evento offre un’occasione per conoscere o riscoprire questa storia attraverso una versione rivisitata, pensata appositamente per il pubblico giovane. Un momento di intrattenimento e cultura, ideale per tutta la famiglia, in occasione della festività dell’Epifania.
Martedì 6 gennaio, alle ore 16, al teatro Mentore di Santa Sofia torna protagonista una delle storie più amate di sempre: quella di Cenerentola. Lo spettacolo, dal titolo “Cenerentola in bianco e nero”, con la regia di Marco Renzi, porta sul palco l'adattamento di una delle favole più celebri e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
