teatro dei piccoli weekend per famiglie tra musica e fiabe con la sinfonia dei giocattoli e luna e zenzero

Dal 27 al 29 marzo, il Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli ospita due spettacoli rivolti a bambini e famiglie. Durante il weekend, si svolgono rappresentazioni che uniscono musica, fiabe e personaggi in movimento, offrendo un programma dedicato a un pubblico giovane. Gli eventi si svolgono nel fine settimana e sono rivolti a famiglie con bambini.

L’appuntamento rientra nella stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le NuvoleCasa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare. Un progetto che da anni propone linguaggi scenici diversi per avvicinare il pubblico più giovane al teatro, tra teatro di figura, musica e sperimentazione visiva. Il primo appuntamento è con “La Sinfonia dei Giocattoli”, spettacolo della compagnia Teatro dei Colori di Avezzano, in scena venerdì 27 marzo alle ore 10 e sabato 28 marzo alle ore 11. Ideato e diretto da Valentina Ciaccia, lo spettacolo unisce mimo e “teatro su nero”, tecnica scenica che utilizza fondali scuri e luci mirate per dare vita a figure che sembrano fluttuare nello spazio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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