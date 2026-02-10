Baci maschere e musica per le famiglie al Teatro dei Piccoli di Napoli

A Napoli, il Teatro dei Piccoli apre le sue porte per un fine settimana dedicato alle famiglie. Sabato e domenica, il teatro propone due eventi speciali per festeggiare il Carnevale e San Valentino. Baci, maschere e musica animano le giornate, offrendo ai bambini e ai genitori un’occasione di divertimento e di scoperta. Le famiglie potranno vivere momenti di allegria e creatività, tra spettacoli ludici e attività musicali pensate per coinvolgere tutti.

Un fine settimana all'insegna dell'amore, della fantasia e dell'allegria attende il pubblico del Teatro dei Piccoli, che sabato 14 febbraio e domenica 15 febbraio propone due appuntamenti speciali che celebrano l'amore e il Carnevale per un'esperienza ludica e formativa che unisce musica.

