Carnevale al Teatro dei Piccoli | baci maschere e musica per le famiglie

Il Carnevale invade il Teatro dei Piccoli con due eventi dedicati alle famiglie. Il 14 febbraio si è tenuto “KISS”, uno spettacolo di teatro di attore e oggetti, mentre il giorno dopo si è svolto “Tutti in maschera”, un concerto di Carnevale che ha coinvolto grandi e bambini. Baci, maschere e musica hanno riempito il teatro, creando un’atmosfera allegra e spensierata per tutti i partecipanti.

Il 14 febbraio KISS, teatro d'attore e oggetti, e il 15 febbraio "Tutti in maschera", concerto di Carnevale al Teatro dei Piccoli. Baci, maschere e musica per le famiglie al Teatro dei Piccoli di Napoli: sabato 14 febbraio "KISS", spettacolo di teatro d'attore e di oggetti, e domenica 15 febbraio "Tutti in maschera", concerto di Carnevale. Sabato 14 febbraio alle ore 11 va in scena "KISS. Storia di un bacio perduto e ritrovato", produzione di Fondazione Toscana Spettacolo – Pisa, ispirata all'albo illustrato Kiss di Serena Guardone, con illustrazioni di Irene Menchini. Scritto e interpretato da Serena Guardone, lo spettacolo racconta la storia di un bacio della buonanotte che, invece di arrivare a destinazione, intraprende un viaggio lungo un'intera vita.

