Al Teatro Arbostella De Filippo e Curcio | in scena La fortuna con la EFFE maiuscola

Al Teatro Arbostella andrà in scena “La fortuna con la EFFE maiuscola”, uno spettacolo di De Filippo e Curcio. Questa rappresentazione segna l’ottavo appuntamento della XVIII stagione comica e coinvolge attori e pubblico in una serata dedicata alla comicità teatrale. L’evento si svolge nel teatro di via Gino Esposito, con la partecipazione di artisti che portano in scena una commedia scritta e interpretata dai due protagonisti.

Il Teatro Arbostella “Gino Esposito” entra nel vivo della XVIII Stagione Comica con l’ottavo appuntamento in cartellone: per tre weekend di marzo, sul palco di Viale Verdi arriva la compagnia Zerottantuno Arte e Cultura con “La fortuna con la EFFE maiuscola”, tragicommedia firmata da Eduardo De Filippo e Armando Curcio. Una commedia tra risate e umanità nella Napoli del dopoguerra. Lo spettacolo, diretto da F.P. porta in scena una delle opere più amate della tradizione teatrale napoletana del Novecento, ambientata in una Napoli del dopoguerra segnata dalla povertà e dalla necessità di arrangiarsi. Al centro della storia c’è G.R., uomo comune che prova ogni giorno a mantenere un equilibrio fragile tra sopravvivenza, dignità e responsabilità familiari. 🔗 Leggi su Zon.it

