Rassegna ’Famiglie a Teatro’ ’Il Gruffalò’ arriva in Fonderia Musical non solo per i bambini

Oggi alle 17, il teatro Fonderia Leopolda ospita lo spettacolo musicale ’Il Gruffalò’ come parte della rassegna ’Famiglie a Teatro’. L’evento è rivolto principalmente ai bambini, ma si tratta di una rappresentazione che può essere apprezzata anche dagli adulti. Lo spettacolo porta sul palco una produzione musicale dedicata a un pubblico familiare, offrendo un momento di intrattenimento e divertimento.

La magia di ’Il Gruffalò’ oggi alle 17 arriva sul palco del teatro Fonderia Leopolda per la rassegna ’Famiglie a Teatro’. Uno spettacolo per grandi e piccini, che porta in scena il personaggio creato da Julia Donaldson e Alex Scheffler, protagonista delle pubblicazioni omonime, apprezzato e conosciuto da migliaia di bambini in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre 30 lingue. Il musical, caratterizzato dal coinvolgimento del pubblico, racconta la storia del Gruffalò lasciando intatte le rime della scrittrice inglese e facendo indossare agli attori costumi che si rifanno alle illustrazioni del disegnatore tedesco. I bambini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

