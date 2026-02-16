A Roma arriva 13 thirteen – Il Musical | in teatro contro il bullismo
Se gli ormoni urlano tu.canta più forte! Teatro SALA RAFFAELLO Via Terni 92 – Roma dal 18 al 22 marzo 2026 Il PICCOLO TEATRO DEL MUSICAL presenta 13 THIRTEEN – Il Musical (Versione Italiana) Direttamente da Broadway e per la prima volta in Italia! Con un cast di giovanissimi talenti dai 13 ai 20 anni! Musica e testi: JASON ROBERT BROWN Libretto: DAN ELISH e ROBERT HORN Per gentile concessione di: Music Theatre International – Tutto il materiale autorizzato per l’esecuzione è fornito da MTI www.mtishows.co.uk Personaggi ed Interpreti (doppio cast) – Evan: ANDREA FRATONI – Patrice: TERESA MORICI, ALESSANDRA CANNAVALE – Brett: GABRIEL MANNOZZI DE CRISTOFARO – Lucy: MARGHERITA MIRRA, GIORGIA GAMBUZZA – Kendra: SOFIA FRONZI, VIOLA ZOCCOLAN Archie: NICHOLAS MAZZA – Charlotte: GIULIA GHIRLANDA, MARGOT FERRANTE – Malcom: SAMUELE ANTICO – Jane: AURORA BINETTI – Molly: ELISA PIERDOMINICI, ROSSELLA CIARDULLI – Cassie: ANDREA GIOVANNA SELIS, JACQUELINE SILVA DEL TICCO Eddie: GIUSEPPE TOMA – Richie: AARON OLIVE – Simon: ALESSANDRO GIANNI Ensemble: GRETA FRONZI, AGNESE LOVECCHIO, ALICE TANI, ELISA PICARELLA MELISSA DE IULIIS, ALICE RESTANO, ELISA PANICALI, NICOLE MARTELLA E con la partecipazione del P. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
13 Thirteen il Musical debutta a Roma: da Broadway arriva lo spettacolo che lanciò Ariana Grande
Dal 18 al 22 marzo, il Teatro Sala Raffaello di Roma ospita “13 Thirteen”, il musical che ha debuttato a Broadway e che ha lanciato Ariana Grande.
Presentato al Teatro Sistina il musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”: bullismo e cyberbullismo sono i prodotti di una società malata, ma sta a noi curarla, per tutti gli Andrea del mondo
Venerdì 20 febbraio il Teatro Sistina apre le porte al nuovo musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Massimo Romeo Piparo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
