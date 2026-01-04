Taylor Fritz avverte | Se il ginocchio non migliora dovrò fermarmi

Taylor Fritz ha dichiarato che, se il suo ginocchio non dovesse migliorare, sarà costretto a interrompere temporaneamente l’attività. La sua avventura nel 2026 non è iniziata al meglio, con una sconfitta contro Sebastian Baez nella United Cup, dopo aver perso un set di svantaggio. La condizione fisica rappresenta ora un aspetto decisivo per il proseguimento della stagione del tennista statunitense.

Non è un inizio di stagione perfetto quello che sta vivendo Taylor Fritz. Lo statunitense ha perso la sua prima partita del 2026 in United Cup contro l’argentino Sebastian Baez, capace di rimontare un set di svantaggio al numero 6 della classifica ATP. La sconfitta però non sembra preoccupare più di tanto il californiano che sta facendo i conti con una condizione fisica non perfetta. Questo sembra essere il problema più grande per il semifinalista di Wimbledon che durante la conferenza stampa post partita ha espresso tutte le sue perplessità sulla sua forma. Queste le parole dello statunitense: “Non è questo il modo in cui voglio iniziare l’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

