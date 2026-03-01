Una cooperativa di tassisti di Prato, composta da trentadue soci, garantisce servizio 24 ore su 24 con una copertura completa settimanale e un centralino sempre attivo. Recentemente, alcuni non vedenti hanno segnalato di essere rimasti senza taxi quando ne avevano bisogno, definendo la situazione come un problema sorto durante una chiamata. La cooperativa si occupa di gestire le richieste di trasporto in città.

Trentadue soci, una copertura totale della giornata e della settimana e un centralino operativo h24. Sono i numeri della Cooperativa Tassisti Pratesi, conosciuta in città come Radio Taxi Prato. CoTaPra effettua in media 150 servizi al giorno sul territorio, assicura gli spostamenti verso la zona turistica del Montalbano, garantisce l’assistenza in caso di guasti sui convogli di Trenitalia o in occasione di incidenti autostradali con una specifica convenzione con Unipol, e risponde alle necessità di chi per lavoro o per difficoltà di mobilità ha bisogno di un taxi a qualsiasi ora del giorno. "Un servizio che sarebbe in grado, in caso di maggiore richiesta, di potere essere ulteriormente potenziato vista la flotta di taxi a disposizione", sottolineano il presidente della Cooperativa Andrea Cannone e il vice Stefano Filaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non vedenti rimasti senza taxi: "Chiamati per un problema"

Leggi anche: Muore in casa per un malore: i pitbull rimasti senza cibo inferiscono sul corpo

“Chiamati a pulire senza agibilità dopo l’incendio”. Scatta lo sciopero in un negozio a SalòSalò (Brescia) – Scoppia un incendio al centro commerciale, il negozio rimane chiuso ma i dipendenti devono andare a lavorare ancora prima di sapere...

Contenuti e approfondimenti su Chiamati.

Argomenti discussi: Non vedenti rimasti senza taxi: Chiamati per un problema; Nessun autobus e taxi introvabili di sera: la disavventura di due coniugi non vedenti.

Non vedenti rimasti senza taxi: Chiamati per un problemaTrentadue soci, una copertura totale della giornata e della settimana e un centralino operativo h24. Sono i numeri della Cooperativa Tassisti Pratesi, conosciuta in città come Radio Taxi Prato. lanazione.it