Traversara riparte | la caserma dei Carabinieri ricostruita dopo l’alluvione del 2024 torna operativa per la comunità

La caserma dei Carabinieri di Traversara riapre oggi, dopo quasi due anni di chiusura. La struttura è stata ricostruita dopo l’alluvione del 2024 che aveva causato gravi danni. La riapertura segna un passo importante per la comunità, che potrà contare di nuovo sui servizi di sicurezza e assistenza. La stazione torna operativa per garantire più vicinanza e sicurezza ai residenti della frazione di Bagnacavallo.

La stazione dei Carabinieri di Traversara, frazione del comune di Bagnacavallo, riapre oggi, lunedì 9 febbraio 2026, le sue porte alla comunità, a sedici mesi dalla devastante alluvione che nel settembre del 2024 aveva messo in ginocchio l'intera zona. Un ritorno alla normalità, un simbolo di resilienza per un territorio duramente provato, che segna la conclusione di un complesso iter di ripristino e la riaffermazione di un punto di riferimento essenziale per la popolazione locale. L'edificio, gravemente danneggiato dall'ondata di fango e acqua che ha invaso la frazione, è stato completamente ristrutturato e messo in sicurezza grazie a un intervento coordinato che ha visto la collaborazione di diverse istituzioni e la sensibilità di numerosi cittadini.

