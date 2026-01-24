A Gabicce Mare sarà costruita una nuova caserma dei Carabinieri, dotata di strutture moderne e funzionali. Il Comune ha concesso il diritto di superficie per 99 anni su un terreno comunale nel quartiere Tavollo, tra via Risorgimento, 8 Marzo e Romagna. La nuova stazione sarà ubicata in un’area facilmente accessibile lungo la principale arteria viaria della città, contribuendo a migliorare la sicurezza e il servizio sul territorio.

Una nuova stazione in arrivo per i Carabinieri di Gabicce Mare. Il Comune ha previsto la concessione del diritto di superficie per 99 anni allo Stato per consentire la realizzazione della nuova caserma dell’Arma, in un terreno di proprietà comunale che si trova nel quartiere Tavollo tra le vie Risorgimento, 8 Marzo e Romagna, all’interno di una zona facilmente raggiungibile lungo l’arteria viaria principale della città. L’area destinata attualmente dal Prg a funzione residenziale, commerciale e direzionale sarà soggetta a variante urbanistica, un passaggio che si rende necessario per permettere la destinazione del terreno all’utilizzo per la costruzione di un’infrastruttura di interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gabicce, nuova caserma dei carabinieri. Sarà una stazione all’avanguardia

Leggi anche: Nuova caserma dei carabinieri a C.S. Giorgio, attesa per l'inaugurazione

Leggi anche: La nuova caserma dei carabinieri. L’inaugurazione a Borgo di Arquata

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Gabicce, nuova caserma dei carabinieri. Sarà una stazione all’avanguardia; Gabicce Mare. Incontro pubblico: presentazione progetto della Scuola secondaria di primo grado il 27 gennaio -ore 20.30 – Sala del Consiglio comunale; Nuova caserma. Schiaffo al Pd: Nessuno ci ha invitato; La Casa della comunità promessa. Si farà o no? Gabicce aspetta.

Nuova caserma dei carabinieri. Il sì del consiglio comunale. Sorgerà a Madonna del LatteIl via libera definitivo al progetto è arrivato nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina. L’area scelta è quella all’incrocio tra via Togliatti e via De Gasperi. Sorgerà nel quartiere Madonna del ... lanazione.it

Nuova caserma dei carabinieri nell’ex liceoAbbiamo parlato della situazione del nostro territorio e dell’attenzione che sempre hanno i carabinieri per la nostra città. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine da ... ilgiorno.it

Nuova Gamma Dacia Sandero da 14.800€ . Vieni a scoprirla nei nostri showroom. Offerta valida fino al 02/02/2026. Info e condizioni in sede Ren-Auto Piraccini Da 60 anni sulla strada con te Rimini, Via Italia 24 Gabicce Mare, Via dell’Artigianato 73 S - facebook.com facebook