Tassinari | Ss 67 lavori in corso conclusi entro la primavera

Sono ancora aperti otto cantieri lungo la strada statale 67 Tosco Romagnola del Muraglione, nel tratto tra il cimitero di Dovadola e San Benedetto in Alpe. Attualmente il traffico viene gestito con semafori a senso unico alternato. Un rappresentante delle autorità ha dichiarato che i lavori sono previsti per essere conclusi entro la primavera.

Continuano a far discutere gli otto cantieri in atto lungo la strada statale 67 Tosco Romagnola del Muraglione, nel tratto dal cimitero di Dovadola a San Benedetto in Alpe, col traffico regolato da altrettanti semafori a senso unico alternato. A segnalare i disagi ad Anas, sindaci della vallata del Montone e ai deputati e consiglieri regionali del territorio sono non solo gli automobilisti di passaggio, ma anche i cittadini, che non se la prendono con l’Anas che sta sistemando le frane dell’alluvione del 2023, "ma con i lavori che vanno troppo a rilento". A queste proteste risponde Rosaria Tassinari, deputata forlivese e responsabile di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tassinari: "Ss 67, lavori in corso conclusi entro la primavera" Articoli correlati Palestra del Grigoletti: lavori conclusi entro la primaveraL'assessore alle infrastrutture Cristina Amirante ha effettuato nella giornata di lunedì 2 marzo un sopralluogo nei due cantieri di via Interna. Leggi anche: Lavori conclusi, la Biblioteca Cionini pronta ad aprire un nuovo corso Contenuti e approfondimenti su Tassinari Ss 67 lavori in corso... Temi più discussi: Tassinari: Ss 67, lavori in corso conclusi entro la primavera; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: VIABILITÀ S.S. 67, TASSINARI (FI): COMPRENDIAMO DISAGI MA LAVORI NECESSARI, STOP POLEMICHE. GRAZIE A FERRANTE (MIT) PER IMPEGNO; Mediateca Guglielmi (Bo), l’assessora Allegni: Nessuna chiusura. Il contratto di affitto scadrà nel 2028; Erosione e ripascimenti: Legacoop Romagna approva gli investimenti della Regione. Statale 67, avanti i lavori: Tempistiche confermateIl sottosegretario Ferrante, dopo un’interrogazione della deputata Tassinari, ha risposto facendo il punto sui cantieri. Interventi di Anas per 12,5 milioni. Rispondendo ieri a una interrogazione ... ilrestodelcarlino.it Ss67, lavori in stato avanzato. Tre cantieri entro settembreEssendo la strada statale 67 Tosco-Romagnola un’arteria fondamentale per il territorio, stiamo lavorando per accelerare i lavori che si sono resi necessari in seguito all’alluvione. Lo sostiene in ... ilrestodelcarlino.it IL CALVARIO SULLA TOSCO-ROMAGNOLA - Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, prende la parola sul viaggio lungo la Tosco-Romagnola di ForlìToday tra frane, tempi di percorrenza raddoppiati e l'allar - facebook.com facebook