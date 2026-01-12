Lavori conclusi la Biblioteca Cionini pronta ad aprire un nuovo corso

La Biblioteca Cionini di Sassuolo si prepara a riaprire al pubblico, segnando la conclusione dei lavori di rinnovamento. L’Assessore alla Cultura Federico Ferrari ha annunciato l’inaugurazione prevista per sabato 24 gennaio, sottolineando l’impegno nel restituire alla comunità uno spazio rinnovato per la lettura e lo studio. La riapertura rappresenta un’opportunità per riscoprire un luogo di cultura e incontro, pronto a offrire nuove occasioni di conoscenza.

"Abbiamo rinnovato le mura, ora riaccendiamo le storie". Con queste parole l'Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari annuncia la riapertura della Biblioteca Cioni in programma Sabato 24 Gennaio."La riapertura della Biblioteca Cionini rappresenta molto più della conclusione.

