Palestra del Grigoletti | lavori conclusi entro la primavera

Lunedì 2 marzo, l’assessore alle infrastrutture ha visitato i cantieri in via Interna, dove sono in corso i lavori alla palestra del Grigoletti. I lavori sono stati annunciati per essere completati entro la primavera e sono stati ispezionati durante un sopralluogo che ha coinvolto entrambe le aree di intervento. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità di realizzazione è stato diffuso.

L'assessore alle infrastrutture Cristina Amirante ha effettuato nella giornata di lunedì 2 marzo un sopralluogo nei due cantieri di via Interna. La nuova scuola "jolly", completata nel dicembre 2025, dovrà attendere i tempi tecnici per l'esecuzione dei collaudi strutturali prima della consegna.