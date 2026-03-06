Il Tribunale penale di Parigi ha deciso di processare in contumacia Tariq Ramadan, accusato di violenze sessuali in Francia. L’accademico svizzero, noto per i suoi studi islamici, è stato anche condannato in modo definitivo in Svizzera per gli stessi reati. Il tribunale ha inoltre emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti. Ramadan non si trova in aula durante il procedimento.

Il Tribunale penale di Parigi ha deciso oggi di processare in contumacia l’accademico svizzero specializzato in studi islamici Tariq Ramadan, accusato di violenze sessuali in Francia e già condannato in via definitiva in Svizzera per lo stesso reato. I giudici hanno inoltre emesso un mandato d’arresto internazionale nei confronti del docente, dopo aver stabilito che le sue condizioni di salute gli consentirebbero di comparire in tribunale. Ramadan era professore di studi islamici contemporanei a Oxford e ha insegnato presso università in Qatar, Marocco e Svizzera. È stato costretto a prendere un congedo nel 2017 quando sono emerse accuse di stupro in Francia al culmine del movimento MeToo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tariq Ramadan processato per stupro, il Tribunale di Parigi lo dichiara contumace e spicca un mandato d’arresto

