In giro con gli arnesi da scasso scatta la denuncia per tre uomini

Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Gravina di Catania perché sono stati trovati in giro con attrezzi da scasso. Il 45enne di San Pietro Clarenza, il 32enne sempre di San Pietro Clarenza e il 30enne di Mascalucia portavano con sé chiavi alterate e strumenti per scassinare. I militari li hanno fermati durante un controllo e hanno trovato gli oggetti nascosti nei loro zaini.

I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un 45enne, un 32enne e un 30enne, i primi due residenti nel comune di San Pietro Clarenza e il più giovane a Mascalucia, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I tre sono stati fermati a Camporotondo Etneo, in contrada Feudotto, a bordo di un'utilitaria. La perquisizione personale e dell'auto ha permesso ai militari di rinvenire chiavi alterate e grimaldelli, strumenti comunemente utilizzati per lo scasso, a riprova che, molto probabilmente, il gruppo era in giro per compiere furti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.