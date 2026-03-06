Portici | fermati due ladri con arnesi da scasso e targa rubata

Nel centro di Portici, lungo Corso Garibaldi, la mattina del 5 marzo 2026, le forze dell’ordine hanno fermato due uomini trovati in possesso di arnesi da scasso e di una targa rubata. Gli agenti hanno intercettato i due individui e li hanno sottoposti a controllo, scoprendo gli oggetti sospetti e il veicolo con la targa contraffatta. L’operazione ha interrotto un episodio criminale in atto.

Nel cuore pulsante di Portici, lungo il Corso Garibaldi, la mattina del 5 marzo 2026 ha un’azione decisa delle forze dell’ordine che ha interrotto una catena di reati in corso. Due uomini, già noti alle autorità per precedenti penali gravi, sono stati fermati mentre guidavano uno scooter Honda SH equipaggiato con strumenti specifici per forzare serrature e porte. La Polizia Municipale ha scoperto sul veicolo non solo arnesi da scasso pronti all’uso, ma anche una targa automobilistica sottratta illegalmente nel territorio stesso del comune, utilizzata per nascondere l’identità reale del mezzo. L’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento ordinario, momento in cui gli agenti hanno notato comportamenti sospetti dei due conducenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

