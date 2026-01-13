Sorpreso dalla polizia con un chilo di cocaina | scatta l' arresto

Un uomo di Raffadali, Andrea Oliva, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di circa un chilo di cocaina. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta dello stupefacente, che si trovava in suo possesso. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga condotte dalla polizia locale.

I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un raffadalese, Andrea Oliva, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, eseguita tra l'auto e l'abitazione, gli agenti avrebbero trovato circa un chilo di cocaina.

