Beccato a spacciare in casa aveva oltre 1 chilo e mezzo di cocaina | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare droga. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di cocaina nell’abitazione. L’arresto segue le indagini e il controllo che hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti di notevole quantità. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività volte al contrasto del traffico di droga sul territorio.

É successo a Novara. A finire in manette un uomo di 49 anni, fermato dagli agenti della Squadra mobile che hanno poi perquisito la sua abitazione Colto sul fatto mentre spaccia, in casa la polizia trova oltre un chilo e mezzo di cocaina e lui finisce in manette. É successo nei giorni scorsi a Novara, dove gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un uomo di 49 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di osservazione e pedinamento, l'uomo è stato colto in flagranza mentre cedeva una dose di droga a un'altra persona nei pressi di una gelateria tra il centro città e il quartiere San Martino.

