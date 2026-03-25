Il Dipartimento Servizi Manutentivi ha emesso un’ordinanza che prevede modifiche temporanee alla viabilità in via Pozzo Giudeo, a Torre Faro, fino ad aprile. La decisione è stata presa per consentire i lavori nel primo lotto del parcheggio “Torri Morandi”, parte di un intervento di riqualificazione dell’area. Le modifiche riguardano variazioni di senso e limitazioni al traffico nella zona interessata.

Divieti di sosta e regolazione del traffico nei giorni feriali per consentire interventi di riqualificazione. Prevista area alternativa per la sosta e gestione sicura della circolazione tramite personale specializzato Il Dipartimento Servizi Manutentivi - Servizio Mobilità Urbana ha disposto, con apposita ordinanza, modifiche temporanee alla viabilità in via Pozzo Giudeo, località Torre Faro, per permettere i lavori del I Lotto del parcheggio “Torri Morandi”, parte del progetto di riqualificazione dell’area di Capo Peloro. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 aprile, esclusivamente dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8-12 e 14-17. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Capo Peloro, lavori al parcheggio Torri Morandi: modifiche temporanee a via Pozzo Giudeo fino ad aprile

Articoli correlati

Lavori al pronto soccorso: modifiche temporanee alla viabilitàDa domani 13 marzo riorganizzati accessi e parcheggi per consentire l’avvio del cantiere e garantire la continuità del servizio sanitario In vista...

Lavori all'Arco di Cristo Re, modifiche temporanee alla viabilitàNell’ambito del progetto di riqualificazione urbana che comprende il recupero e il restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria in via...

Aggiornamenti e notizie su Capo Peloro

Temi più discussi: Ponte sullo Stretto, Sciacca e Russo sabato all'infopoint per contestare i lavori; Un infopoint no ponte in concomitanza con il corteo dei sì ponte; RINASCITA MESSINA: INFOPOINT NOPONTE; Ponte, si prepara la grande manifestazione del 28 marzo.

Monitoraggio di praterie di Posidonia, zone umide costiere e habitat a rischio nel Mediterraneo: Capo Peloro e le Eolie protagonisti di un progetto internazionale di 16 enti e ...In luoghi straordinari dal punto di vista naturalistico, storico, geologico ed estetico, partono iniziative innovative dal valore ambientale e scientifico. Si tratta del suggestivo arcipelago delle ... corriere.it

Messina, quegli accessi a mare negati tra Capo Peloro e MortelleIl nostro reportage: tra gli ultimi atti dell’Amministrazione uscente c’è il Masterplan riguardante questa porzione di territorio ... messina.gazzettadelsud.it

Airone bianco maggiore R.N.O. Capo Peloro (ME)11/11/2025 - facebook.com facebook