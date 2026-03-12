Manutenzione aerei Seas rilancia | da aprile aumenti in busta paga fino al 25%

Seas, azienda che si occupa di manutenzione di aeromobili e lavora esclusivamente per il Gruppo, ha annunciato che da aprile i dipendenti riceveranno aumenti salariali fino al 25%. La società ha comunicato questa novità attraverso un comunicato ufficiale, specificando che l'incremento riguarda le buste paga dei lavoratori coinvolti. La decisione riguarda tutto il personale impiegato nelle attività di manutenzione degli aerei.

S eas, società specializzata nella manutenzione di aeromobili in esclusiva della flotta del Gruppo Ryanair sul territorio italiano, annunci importanti interventi sul fronte delle retribuzioni che riguardano i circa 700 dipendenti che operano in 20 aeroporti italiani, dei quali oltre il 60% nella base principale di Orio al Serio. La manovra sarà adottata a partire da aprile 2026 e avrà un impatto in termini di aumento dal 10 al 25% del netto salariale mensile. “Un intervento – sostiene l’azienda – che non ha precedenti nel settore dell’aviazione e si innesta in un processo che ha visto aumentare progressivamente il personale costituito da tecnici specializzati nella manutenzione aeronautica, formati e assunti da Seas, che è attualmente alla ricerca di altre 200 posizioni di lavoro con questa mansione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

