Nave Garibaldi all’estero la Camera di Commercio Brindisi-Taranto | Occasione mancata per la città

La decisione di cedere gratuitamente all’estero la Nave Garibaldi ha suscitato reazioni da parte della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, che definisce l’episodio un’occasione mancata per la città. La nave, attualmente fuori dai confini italiani, rappresenta un pezzo importante per il patrimonio marittimo locale. La questione ha attirato l’attenzione di cittadini e operatori economici, evidenziando come il trasferimento coinvolga direttamente il territorio e le sue risorse.

Tarantini Time Quotidiano La decisione di cedere gratuitamente all'estero la Nave Garibaldi suscita dispiacere e perplessità nella Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, che nei mesi scorsi si era impegnata affinché l'unità potesse restare a Taranto e diventare un simbolo di rilancio per l'intero territorio ionico. "Accogliamo questa decisione con dispiacere. Per mesi abbiamo lavorato per immaginare un futuro diverso per la Nave Garibaldi: un futuro che la vedesse restare a Taranto, al servizio della comunità" commenta il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesareo. L'ipotesi sostenuta dall'ente camerale prevedeva la donazione della nave alla città e la sua trasformazione in un grande Museo del Mare, inserito nel più ampio programma di rigenerazione urbana.