Scalo San Lorenzo bivacchi e abbandono nel cantiere Anas A che punto sono i lavori sulla Tangenziale Est

A dicembre avrebbe dovuto finire la riqualificazione della Tangenziale Est, ma i lavori sono ancora in stallo. Il cantiere di Scalo San Lorenzo è abbandonato e pieno di bivacchi, con nessuna traccia di avanzamenti concreti. La struttura della sopraelevata resta ferma, e i pezzi di edilizia sono sparsi e lasciati lì da mesi. La data di conclusione, prevista per fine anno, sembra ormai lontana.

A dicembre si sarebbero dovuti concludere i lavori di riqualificazione della sopraelevata della Tangenziale Est, con la riverniciatura della struttura e l'installazione dei nuovi pannelli antirumore. A oggi, però, mancano ancora alcuni step importanti e nella sezione corrispondente a Scalo San Lorenzo il cantiere sembra fermo, abbandonato, e in preda a degrado e bivacchi. A farlo notare, non senza un certo disappunto, è l'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti del II municipio, Rino Fabiano. Che il 28 gennaio, per la seconda volta a distanza di tre mesi e mezzo, ha scritto ad Anas, dipartimento Lavori Pubblici, sindaco Gualtieri e assessora Segnalini, chiedendo novità sullo svolgimento dell'intervento e sulla sua effettiva conclusione.

