Il vicedirettore di Rai Sport posta la fiamma tricolore del Movimento sociale | è polemica Pd e M5s | Si dimetta

Il vicedirettore di Rai Sport ha condiviso sui social la foto della fiamma tricolore del Movimento Sociale Italiano, accompagnata dalla didascalia: “26 dicembre 1946. Le radici profonde non gelano”. La pubblicazione ha suscitato polemiche, con il Pd e il M5s che chiedono le sue dimissioni. La vicenda riaccende il dibattito sulle interpretazioni storiche e sui simboli legati al passato politico italiano.

La fiamma tricolore, simbolo del Movimento sociale italiano e la didascalia: “ 26 dicembre 1946. Le radici profonde non gelano”. È polemica per il post social su Instagram di Riccardo Pescante, vicedirettore di Rai Sport, che negli scorsi giorni ha ricordato sui social l’anniversario della nascita del Msi, partito d’ispirazione neofascista. Un gesto che non è passato inosservato e che negli ultimi giorni è stato ampiamente criticato dai parlamentari di Pd e M5s in Commissione di vigilanza Rai. Questi hanno chiesto all’azienda di servizio pubblico di prendere provvedimenti dopo l’accaduto. “È vergognoso che un vicedirettore di una testata Rai, nello specifico il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante, pubblichi sui social la sua appartenenza politica senza alcun ritegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il vicedirettore di Rai Sport posta la fiamma tricolore del Movimento sociale: è polemica. Pd e M5s: “Si dimetta” Leggi anche: Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi sui social, Pd e M5s: “Vergognoso” Leggi anche: “Non ci sono prove, Hamas ha allestito dei set”: la capo ufficio stampa Rai nega il massacro a Gaza. M5s: “Si dimetta” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, i segreti del nuovo modulo Conte. Per Sarri sconfitta sul piano tattico. Vicedirettore Rai Sport posta fiamma tricolore. Pd e M5S attaccano: “Suddito di FdI, incompatibile” - La fiamma del Movimento sociale, la frase “Le radici profonde non gelano”, e la data di nascita 26 dicembre 1946. repubblica.it Le critiche dell’opposizione al vicedirettore di Rai Sport per il post sull’Msi - Critiche dell'opposizione al post di Riccardo Pescante, vicedirettore Rai Sport, che ha ricordato la nascita dell'Msi. msn.com

Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi sui social, Pd e M5s: “Vergognoso” - Polemica per la foto pubblicata dal vicedirettore Rai Sport, Riccardo Pescante, che ha celebrato l'anniversario dell'Msi pubblicando l'immagine della fiamma ... fanpage.it

