Partiti | Youtrend crescono Fdi e M5S giù Pd Fi e Avs

Secondo il sondaggio Youtrend per Sky TG24, i partiti di maggiore crescita rispetto a dicembre 2025 sono Fratelli d’Italia, salito al 29,4%, e il Movimento 5 Stelle, al 13,8%. Si registrano invece diminuzioni per Partito Democratico, Forza Italia e Azione-Italia Viva. I dati offrono un quadro aggiornato dell’orientamento politico degli italiani e delle tendenze elettorali attuali.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Nel sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi crescono soprattutto, rispetto alla rilevazione del 23 dicembre 2025, Fratelli d'Italia (29,4%) e il Movimento 5 Stelle (13,8%): guadagnano 1,1 punti ciascuno. Al contrario, risultano in calo nello stesso periodo il Partito Democratico (21,4%, -1,4), Forza Italia (7,7%, -0,6) e Alleanza Verdi Sinistra (6,7%, -0,7). Variazioni più contenute o nulle per gli altri partiti, a partire dalla Lega (8,2%, +0,1). Intanto il 62% degli italiani dà un giudizio negativo sul Governo Meloni, contro il 33% che esprime un giudizio positivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

