Alberi pericolanti in autostrada il Cas interviene per rimuoverli | chiusure notturne in tangenziale
Alberi pericolanti sulla tangenziale di Palermo, il Cas interviene per rimuoverli: chiusure notturne in alcune tratte. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto, con ordinanza n. 17 del 12 febbraio 2026, la chiusura al traffico di diversi segmenti dell’autostrada A20 Messina-Palermo durante le ore notturne, per eliminare i rischi causati dagli alberi instabili che minacciano la sicurezza degli automobilisti.
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende nota, con ordinanza n. 17 di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, la chiusura al traffico veicolare di vari tratti dell’autostrada A20 Messina-Palermo, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, per consentire la prosecuzione dei lavori per il taglio di alberi ad alto fusto e rami su terreni di proprietà del Consorzio in vari tratti dell’autostrada A20 Messina-Palermo, lotto 2 Barcellona-Tremestieri (dal km. 46+640 al km. 0+000). Nello specifico il provvedimento dispone, per lo svincolo di Gazzi, dalle ore 21 di lunedì 16 febbraio alle 6 di martedì 17 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Gazzi (km.🔗 Leggi su Messinatoday.it
