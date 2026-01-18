Il fronte del No al referendum traballa | nei sondaggi cresce il Sì

A meno di dieci settimane dal voto, i sondaggi indicano un aumento del consenso per il Sì, mettendo in discussione la solidità del fronte del No. Con l’attenuarsi di eventuali imprevisti giudiziari, l’orientamento degli elettori sembra spostarsi verso il fronte favorevole alla riforma. Restano da capire come evolverà il quadro politico e l’atteggiamento degli elettori nelle prossime settimane.

A poco più di nove settimane dal voto, salvo colpi di scena giudiziari, l'aria che tira non lascia spazio a molte illusioni per il fronte del No. La sinistra avverte l'odore della sconfitta, i sostenitori contrari alla separazione delle carriere dei magistrati iniziano a incassare i primi colpi. L'ultima Supermedia YouTrend per Agi è un macigno: il 58,9% degli italiani è pronto a votare Sì alla riforma costituzionale della giustizia che approderà alle urne il 22 e 23 marzo, contro un 41,1% di contrari. Ma è il trend a rendere il quadro ancora più inquietante per chi spera nel No: rispetto alla rilevazione del 12 dicembre scorso, i favorevoli crescono di 2,2 punti percentuali, mentre i contrari arretrano della stessa misura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

