La tennista polacca, attualmente al terzo posto nel ranking mondiale, ha deciso di interrompere la collaborazione con il suo ex allenatore e ha iniziato allenamenti personalizzati con un celebre ex giocatore a Maiorca. La scelta arriva dopo un periodo di risultati altalenanti e un calo di posizione in classifica. La sessione di allenamento con l’ex numero uno del mondo si svolge in un contesto di preparazione per le prossime competizioni.

Iga Swiatek vola da Rafael Nadal per superare un momento delicato e preparare al meglio la stagione sulla terra. E quale miglior posto, se non nell’academy del 14 volte vincitore del Roland Garros? Come riportato dal portala polacco Przeglad Sportowy Onet, sempre molto vicino al mondo di Iga, l’ex numero uno del mondo volerà a Maiorca per allenarsi in vista degli impegni sul rosso, la superfice preferita dalla Swiatek, vincitrice di ben quattro Roland Garros, ma in netta crisi in questo 2026. Scesa a numero tre del mondo (è stata superata dalla Rybakina con il risultato di Miami), la polacca ha dato l’addio al suo coach, Wim Fissette, e ora è alla ricerca della scintilla per tornare a essere la giocatrice che tutti noi conosciamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Swiatek vola da Nadal per tornare grande: allenamenti personalizzati con Rafa a Maiorca

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