Lando Norris, pilota di Formula 1, ha un orologio disegnato da Rafa Nadal, che oltre a essere esteticamente bello, rappresenta un pezzo unico. Norris si prepara per le gare di questa stagione, cercando di migliorare le sue prestazioni dopo un inizio che non ha soddisfatto le aspettative. La sua giornata quotidiana include allenamenti e attività legate al suo ruolo di pilota, mentre si concentra sugli obiettivi futuri.

Lando Norris, campione in carica della Formula 1, affronta l’inizio di stagione con il peso di un titolo da difendere e risultati che, finora, non hanno aiutato a sciogliere la tensione. Quinto in Australia e costretto al ritiro in Cina per un guasto tecnico, il britannico si è ritrovato spettatore nel paddock, osservando la gara da bordo pista mentre la sua McLaren ha dovuto fare a meno di lui. Una delusione per i tifosi, che però hanno potuto consolarsi con un dettaglio non da poco: l’orologio che Lando Norris portava al polso. Gli appassionati di alta orologeria hanno infatti riconosciuto subito l’ RM 35-03, uno dei modelli più iconici di Richard Mille, nato dalla collaborazione con Rafa Nadal e diventato negli anni un oggetto di culto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lando Norris ha un orologio che, oltre a essere bellissimo, è stato disegnato da Rafa Nadal

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