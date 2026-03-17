All’interno dello stabilimento Volkswagen di Zwickau, in Sassonia, l’Ig Metall mantiene la sua presenza senza segnali di svolta verso l’influenza dell’AfD. La situazione nel sito produttivo rimane stabile, mentre l’onda che aveva coinvolto le aree circostanti sembra essersi fermata. La regione si trova in un momento di stallo, senza cambiamenti significativi nella dinamica tra le forze politiche e i rappresentanti sindacali sul territorio.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli d’azienda (i Betriebsräte) – gli organi centrali di rappresentanza dei lavoratori nel sistema partecipativo di relazioni industriali tedesco, e dotati di ampi poteri in azienda di negoziazione e di codeterminazione su molte materie – vedono la riconferma anche in uno dei più importanti stabilimenti automobilistici della Germania orientale della lista di Ig Metall, lo storico sindacato dei metalmeccanici tedeschi. Rispetto al 93% del 2022, raggiunge infatti l’81% dei consensi, confermandosi in 29 dei 35 seggi del consiglio. La svolta a destra era stata invece paventata nel dibattito pubblico e da parte... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Volkswagen: Ig Metall resiste in fabbrica, la svolta Afd non c’è

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