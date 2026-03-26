Nella provincia di Como, la casa di un dirigente dell’Udinese è stata svaligiata domenica scorsa da una banda di professionisti dello scasso. Durante l’irruzione, gli arredi sono stati distrutti e la televisione è stata scaraventata contro il muro. L’intervento ha lasciato danni ingenti all’abitazione, che non si tratta di un furto ordinario ma di un’azione violenta e sistematica.

Non è stato un semplice furto, ma una vera e propria violazione, brutale e sistematica. La casa in provincia di Como di Alec Bolla, da sei anni alla guida dell’Udinese Academy, è stata presa d’assalto domenica scorsa da una banda di professionisti dello scasso. Il bilancio è amaro: stanze. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Svaligiata la casa di un dirigente dell'Udinese: arredi distrutti, tv scaraventata contro il muro

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