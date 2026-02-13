Pitbull azzanna bimba di 2 anni a Ceccano | scaraventata contro il muro ucciso il cane per salvarla

Il pitbull ha morso una bambina di 2 anni a Ceccano, e il cane è stato ucciso per salvarla. La scena si è svolta poco prima delle 22:30 di lunedì, in un appartamento della città, quando il cane ha aggredito la piccola, spingendola contro il muro. La famiglia ha chiamato subito i soccorsi, allarmata dall’attacco improvviso.

Pitbull azzanna bambina a Ceccano: cosa è successo nell’appartamento. È accaduto poco prima delle 22:30 del 12 febbraio in un appartamento di Ceccano, in provincia di Frosinone. Una bambina di appena due anni si trovava a casa della zia quando, per cause ancora in fase di accertamento, un pitbull l’ha improvvisamente aggredita. Secondo una prima ricostruzione, il cane si sarebbe scagliato contro la piccola azzannandola a un braccio, per poi sollevarla e scaraventarla con violenza a terra e contro un muro. Una scena brutale, consumata in pochi secondi, che ha gettato nel panico le persone presenti nell’abitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

