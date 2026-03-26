Durante l'ultima gara di Suzuka, la FIA ha modificato le regole riguardanti il sistema di recupero di energia, riducendo la quantità di energia recuperabile durante le qualifiche. Questa decisione mira a permettere ai piloti di spingere di più in quella fase, con un aggiornamento regolamentare che modifica le strategie di gara e le performance delle vetture. La variazione interessa esclusivamente le qualifiche e non le sessioni di gara.

La Fia ha raccolto a Suzuka le osservazioni emerse tra Australia e Cina, dove i piloti avevano segnalato come l'intero processo di recupero dell’energia della power unit fosse diventato troppo penalizzante in termini di prestazione pura sul giro secco. Per intenderci, in qualifica, con piloti spesso costretti a manovre da ragionieri o rallentamenti "per ricaricare" quando normalmente l'unico pensiero dovrebbe essere quello di spingere al massimo. Fino a oggi, il limite massimo di energia recuperabile in un singolo giro, secondo il regolamento, era fissato a 9 MJ (megajoule). Un valore che, in qualifica, aveva finito per alterare profondamente l’approccio di guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuka, si cambia! La Fia taglia l'energia recuperabile: in qualifica piloti più liberi di spingere

Articoli correlati

FIA limita recupero energia in qualifica per contrastare strategie al limiteLa gestione energetica in Formula 1 2026 rappresenta il fulcro di un regolamento tecnico che cambia radicalmente l’uso dell’energia in pista.

La FIA cede ai piloti di Formula 1: modificata la gestione dell’energia nelle qualifiche in GiapponeAnnuncio importante della FIA, che di concerto con i team di Formula 1 ha cambiato il regolamento tecnico sul recupero dell'energia, ma solo per le...

Approfondimenti e contenuti su Suzuka si cambia La Fia taglia...

Temi più discussi: F1, in Giappome spostato il limite di ricarica in qualifica: perché e cosa vuol dire; F1 | Suzuka, cambio all’ultimo secondo: la FIA taglia l'energia recuperabile in qualifica; Suzuka mette alla prova le gomme: il tris più duro accende il GP del Giappone F1; Meno energia in qualifica, Leclerc scettico: Non cambia niente, non possiamo spingere.

Suzuka, si cambia! La Fia taglia l'energia recuperabile: in qualifica piloti più liberi di spingereLa Fia ha raccolto a Suzuka le osservazioni emerse tra Australia e Cina, dove i piloti avevano segnalato come l'intero processo di recupero dell’energia della power unit fosse diventato troppo ... gazzetta.it

F1 | Suzuka, cambio all’ultimo secondo: la FIA taglia l'energia recuperabile in qualificaDopo quanto osservato in Australia e in Cina, in accordo con i team la FIA ha deciso di ridurre la quantità recuperabile in qualifica. Invece dei 9 MJ inzialmente previsti, il massimo consentito dal r ... msn.com

A Suzuka, Max Verstappen perde la pazienza durante la media session e caccia un giornalista dall’hospitality Red Bull. Il gesto è legato a vecchie tensioni nate ad Abu Dhabi e al Gran Premio di Spagna: ecco cosa è successo - facebook.com facebook

#F1 | Suzuka, cambio all’ultimo secondo: la FIA taglia l'energia recuperabile in qualifica x.com