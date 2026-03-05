La FIA ha deciso di limitare il recupero di energia durante le qualifiche nella Formula 1 2026, introducendo nuove restrizioni nel regolamento tecnico. Questa modifica mira a modificare le strategie dei team e a rendere più equilibrate le performance in pista. La novità si inserisce in un quadro di regolamentazione che pone particolare attenzione alla gestione dell’energia durante le sessioni di qualifica.

La gestione energetica in Formula 1 2026 rappresenta il fulcro di un regolamento tecnico che cambia radicalmente l’uso dell’energia in pista. Si segnala una triplicazione della potenza dell’MGU-K rispetto all’anno precedente, l’assenza dell’MGU-H e una batteria la cui capacità resta invariata. Le squadre devono ottimizzare l’impiego dell’energia tra rettilinei, tratti veloci e zone a frenata intensa, con un focus particolare sull’efficacia in gara e sulla strategia di qualifica. Con una disponibilità massima di 350 kW all’MGU-K e una batteria dal carattere fisso, la gestione dell’energia diventa cruciale anche su tracciati impegnativi come Melbourne. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - FIA limita recupero energia in qualifica per contrastare strategie al limite

Strategie F1 in qualifica: come ottimizzare l'energia senza sprechiLa gestione energetica è al centro dei regolamenti 2026, con l’aumento della potenza dell’MGU-K e una batteria dal profilo invariato.

Furti in appartamento, tre provvedimenti emessi dal Questore: “Strategie di prevenzione per contrastare i reati predatori”Il Questore Michele Abenante ha adottato tre divieti di ritorno nel territorio ed un avviso orale con prescrizioni, a seguito di specifiche proposte...

Approfondimenti e contenuti su limita recupero.

Temi più discussi: Dovremmo preoccuparci della gestione dell'energia durante il Gran Premio d'Australia?; Verso il GP d’Australia: una nuova variabile può condizionare i valori; F1, scatta il Mondiale 2026 della rivoluzione: si parte da zero, tutte le novità; Il super clipping spiegato: l'arma energetica che può decidere il Mondiale F1 2026 - Formula 1.

F1 | Melbourne: la FIA taglia l'energia recuperabile in qualifica per fermare tattiche estremeMelbourne era una delle tappe critiche sul fronte della gestione energetica e la FIA ha scelto di intervenire. Il tetto di energia recuperabile per giro scende a 8 MJ in gara e, soprattutto, a 7 MJ in ... msn.com

Gestione energia: in Australia ricarica limitata a 7 MJ in qualificaLa Federazione ha evitato di prendere contromisure radicali a fronte delle preoccupazioni per la gara inaugurale. Il circuito di Melbourne è uno dei più critici sotto il profilo energetico, ricco di r ... formulapassion.it

I DIRITTI DEI MILITARI NON SI COMPRIMONO, SI RISPETTANO! Il SIULM Aeronautica scende in campo contro la disposizione TFA-EST, che limita ingiustamente il recupero dei riposi maturati durante le missioni internazionali. Abbiamo esaminato att - facebook.com facebook

La FIA ha già abbassato il limite di recupero energetico per Melbourne. Una concessione silenziosa che, a saperla leggere, dice tutto. x.com