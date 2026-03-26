La FIA cede ai piloti di Formula 1 | modificata la gestione dell'energia nelle qualifiche in Giappone

La FIA ha annunciato un aggiornamento al regolamento tecnico relativo al recupero di energia nelle qualifiche del GP del Giappone di Formula 1. La modifica, decisa in collaborazione con i team, riguarda esclusivamente questa sessione, senza interventi sulle altre. La nuova disposizione influisce sulla gestione dell’energia durante le qualifiche, senza specificare ulteriori dettagli sui motivi alla base della decisione.

Annuncio importante della FIA, che di concerto con i team di Formula 1 ha cambiato il regolamento tecnico sul recupero dell'energia, ma solo per le qualifiche del GP del Giappone: cosa significa e perché è stata presa la decisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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