Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, condivide il dolore per la perdita del marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente lo scorso dicembre. In una lettera pubblicata sui social, racconta il vuoto incolmabile lasciato dalla sua assenza e il suo impegno a essere forte per le figlie. Un momento di riflessione sulla perdita e sulla resilienza di fronte al dolore più profondo.

Susy Fuccillo e l'imprenditore Salvatore Raciti si erano sposati nel 2015. Poi erano arrivate tre figlie: Giordana, nata nel 2018, Cristina, nata nel 2020 e Costanza, nata il 1° ottobre 2024. Nella lettera social Susy parla anche delle «nostre bambine» che «crescono, amore mio. Ogni giorno un po' di più. Nei loro occhi rivedo te, nei loro gesti riconosco qualcosa che ci appartiene. Cerco di essere forte per loro, anche quando non lo sono. Cerco di accompagnarle in un mondo che non avevo immaginato di dover affrontare senza di te. Insegno loro chi eri, quanto le amavi, e quanto amore hai lasciato dentro di noi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutto il dolore di Susy Fuccillo per la morte del marito: «Niente colma il vuoto. A volte vorrei solo un istante in più con te»

Il dolore di Susy Fuccillo per la morte del marito: “Vorrei solo un istante con te”

