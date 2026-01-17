Susy Fuccillo condivide il suo dolore per la perdita del marito, esprimendo il desiderio di condividere ancora un momento con lui. In una toccante lettera rivolta al suo Salvatore, racconta il suo percorso di lutto e il senso di vuoto lasciato dalla scomparsa. Un messaggio di speranza e di memoria, che riflette la profondità del dolore e la forza di andare avanti.

Susy Fuccillo racconta il suo dolore per la morte del marito in una lettera straziante rivolta al suo Salvatore. Parole strazianti, piene di sofferenza, ma anche di un amore che nemmeno la morte è riuscita a cancellare e che Susy continua a coltivare, nonostante tutto, provando ad affrontare il terribile lutto che l’ha colpita. Il dolore di Susy Fuccillo. Salvatore Raciti è scomparso circa un mese fa, stroncato da un malore mentre sistemava gli addobbi natalizi in giardino. La sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno nella vita felice di Susy Fuccillo, ex concorrente di Amici nel 2008, e mamma di tre bambini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il dolore di Susy Fuccillo per la morte del marito: “Vorrei solo un istante con te”

Leggi anche: Morte del marito di susy fuccillo: nuovi dettagli e motivo dell’autopsia

Leggi anche: Amici: Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte di suo marito

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Susy Fuccillo ricorda il marito Salvatore, morto all'improvviso a 41 anni: Mi volto ancora cercandoti; Raffaella Fico racconta la perdita del bambino: Si sono rotte le acque prematuramente, è stato devastante; Susy Fuccillo, ex ballerina Amici, morto il marito; Susy Fuccillo e il commovente addio social al marito Salvatore, morto improvvisamente.

Il dolore di Susy Fuccillo per la morte del marito: “Vorrei solo un istante con te” - Susy Fuccillo racconta il suo dolore per la morte del marito in una lettera straziante rivolta al suo Salvatore. dilei.it