Supplenze docenti a gennaio 2026 | posto accantonato concorso sostegno in deroga proroga e conferma dopo Natale Tutte le nomine

A gennaio 2026, le supplenze docenti includono posti accantonati, sostegno in deroga, proroghe e conferme dopo le festività natalizie. Le nomine saranno effettuate principalmente il 7 gennaio, con alcune eccezioni regionali. Questo aggiornamento riguarda le modalità di assegnazione degli incarichi e le procedure di nomina per il nuovo anno scolastico, offrendo un quadro chiaro delle opportunità e delle tempistiche per il personale docente.

Gennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le festività natalizie. Il docente supplente sarà confermato? Ci saranno nuove supplenze? Ecco tutte le risposte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gps 2026, quando aprono? Ordinanza a gennaio, ecco le previsioni - Con l’inizio del nuovo anno, tra i buoni propositi di molti aspiranti docenti c’è sicuramente quello di fare domanda per iscriversi nelle Gps, graduatorie provinciali per le supplenze. tecnicadellascuola.it

Le nomine per le supplenze docenti da GPS per l'a.s. 2025/26 sono in fase di completamento. Ecco cosa succede per i posti ancora vacanti. #Supplenze - facebook.com facebook

Supplenze docenti anno scolastico 2025/26: la data del 31 dicembre rappresenta uno spartiacque rispetto alla tipologia di contratti da stipulare, da cui derivano anche diritti come i permessi e i giorni di malattia eventualmente fruibili. x.com

