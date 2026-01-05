Supplenze docenti a gennaio 2026 | posto accantonato concorso sostegno in deroga proroga e conferma dopo Natale Tutte le nomine

A gennaio 2026, le supplenze docenti includono posti accantonati, sostegno in deroga, proroghe e conferme dopo le festività natalizie. Le nomine saranno effettuate principalmente il 7 gennaio, con alcune eccezioni regionali. Questo aggiornamento riguarda le modalità di assegnazione degli incarichi e le procedure di nomina per il nuovo anno scolastico, offrendo un quadro chiaro delle opportunità e delle tempistiche per il personale docente.

Gennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le festività natalizie. Il docente supplente sarà confermato? Ci saranno nuove supplenze? Ecco tutte le risposte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

