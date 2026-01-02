Supplenze docenti a gennaio 2026 | posto accantonato concorso sostegno in deroga proroga e conferma Tutte le nomine

A gennaio 2026 riprenderanno le attività scolastiche, con diverse modalità di nomina per i docenti. Sono previste supplenze, posti accantonati, concorsi, sostegno in deroga, proroghe e conferme. La ripresa è fissata per il 7 gennaio, esclusa la Sicilia che rientrerà l’8. Questa guida riepiloga tutte le procedure e le opportunità di nomina per il nuovo anno scolastico, offrendo informazioni chiare e aggiornate.

