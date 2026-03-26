Superenalotto Lotto e 10eLotto oggi giovedì 26 marzo 2026 | estrazione e numeri vincenti

Nella serata di giovedì 26 marzo 2026 si svolge l’estrazione del Superenalotto, con un jackpot di circa 139 milioni e 800 mila euro in palio. Sono in programma anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto, con numeri vincenti che saranno annunciati successivamente. Le estrazioni si tengono in diverse città italiane, con la pubblicazione dei risultati prevista entro breve tempo.

Milano, 26 marzo 2026 – Caccia alla fortuna, anzi alla super fortuna: nuova estrazione del Superenalotto questa sera, giovedì 26 marzo, e il jackpot in palio è di 139 milioni e 800mila euro. Anche martedì 24 marzo nessuno è riuscito ad azzeccare la sestina vincente. Una vittoria che manca ormai dal 22 maggio scorso. Quella sera a esultare fu la Lombardia. L’ultimo “6”, infatti, fu realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui dalle ore 20 la diretta dell’estrazione dei numeri e combinazioni vincenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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