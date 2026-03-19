Oggi, giovedì 19 marzo 2026, vengono estratti i numeri di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. A Milano si conosceranno i numeri vincenti e il premio in palio per il Superenalotto, che ammonta a 136 milioni e 4000mila euro. Le estrazioni si svolgono questa sera e i giocatori attendono di scoprire se avranno indovinato la sestina vincente.

Milano, 19 marzo 2026 – Il tesoro del Superenalotto in palio questa sera, giovedì 19 marzo? 136 milioni e 4000mila euro milioni di euro che vi spettano se azzeccate la sestina vincente. Anche nell ’estrazione di martedì 17 marzo nessuno ha centrato il 6 milionario e il jackpot è così diventato ancora più ricco. L’ultimo “6”, infatti, è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui, a partire dalle ore 20, la diretta dell’ estrazione di numeri e combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, giovedì 19 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti

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